تغريدات ستغرق محبي أفلام الرعب في الضحك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



مَن منّا لم يعرف الإحساس بالرعب؟ حيث تتسارع نبضات القلب وتتلاحق الأنفاس، ويقشعر البدن، وقد يتصبّب المرء عرقاً. وسواء نتج هذا الإحساس عن مشاهدة فيلم رعب، أم تَعطّل سيارتك في طريق فرعي في غابة مظلمة، أم عن دخولك ليلاً لإستكشاف منزل مهجور، فعليك أن تعلمي أنّ هناك أشخاصاً مستعدين لفعل المستحيل لكي يحظوا بهذا الإحساس.. إليك بعض التغريدات التي قد تغرق محبي أفلام الرعب في الضحك، وفق buzzfeed..

1- حينما ينغمس صديقك في أفلام الرعب



2- حينما نعتقد أن من حولنا في القطار هم قريبو من أفلام الرعب..



3- من الواضح أن هذه الممثلة تبذل مجودا كبيرا في اختيار تسريحة الشعر المناسبة لكل فيلم..



4- حينما تحاول الأم استغلال كل الأغراض الموجودة في البيت..





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