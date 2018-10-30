أجمل ما وثقته عدسة الكاميرا بعد إطلاق "خليفة سات"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

مع إتمام المهمة إطلاق القمر الصناعي "خليفة سات" بنجاح، اختلطت عند الإماراتيين مشاعر الفخر بدموع الفرح، وهذا ما سجلته عدسات الكاميرات لتوثق أمام العالم الإنجاز التاريخي التي سجلت فيها دولة الإمارات عضويتها في نادي "رواد الفضاء".

من هذه اللحظات تلك التي جمعت عبدالله حرمول مسؤول عملية إطلاق خليفة سات و حمد المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء بعد إطلاق القمر الصناعي بنجاح.

هذا وأطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة من اليابان، الاثنين 29 أكتوبر/تشرين الأول، القمر الصناعي "خليفة سات"، الذي يحمله الصاروخ الياباني (H-IIA) ويعتبر الأول الذي صنع بأيدٍ إماراتية.

واستغرق تصنيع القمر الصناعي 4 أعوام من التجهيز والاستعداد والتدريب لفريق عمل من مركز محمد بن راشد للفضاء. ويعتبر "خليفة سات" أول قمر صناعي يتم تطويره داخل الغرف النظيفة في مختبرات تقنيات الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء، ويمتلك 5 براءات اختراع.

إقرأ: الإمارات تواصل تدريب رائدي فضاء بروسيا قبل الرحلة التاريخية

وسيقدم القمر صورا فضائية عالية الجودة والوضوح، كما أنه يتيح للإمارات تقديم خدمات تنافسية في قطاع الصور الفضائية على مستوى العالم. هذا و

إقرأ أيضا: لماذا يعد "خليفة سات" انجازاً مهماً للإمارات؟