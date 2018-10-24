الإمارات تواصل تدريب رائدي فضاء بروسيا قبل الرحلة التاريخية

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

بدأ رواد الفضاء الأوائل في الإمارات التدريب على المحاكاة قبل رحلتهما إلى محطة الفضاء الدولية في أبريل القادم. هما هزاع المنصوري و سلطان النيادي..

رائدي الفضاء الإماراتيين يخوضان حاليا في روسيا تدريبات خاصة لتأهيلهما للرحلة التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية في الخامس من أبريل المقبل على متن مركبة الفضاء سويوز إم إس -12.



وكانت دولة الإمارات أعلنت في مطلع سبتمبر الماضي، اختيار المنصوري والنيادي بالتعاون مع وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" وذلك من بين 4000 شاب وشابة إماراتيين تقدموا للاختبارات ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء الهادف إلى تأهيل وإرسال رواد فضاء إماراتيين إلى الفضاء الخارجي لتنفيذ مهام علمية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام ".

يخضع الزوجان لبرنامج تدريبي صارم لإعدادهما لرحلة على متن صاروخ سويوز إلى محطة الفضاء الدولية.

خلال تدريبهم سوف يتعرضون لسرعة الجاذبية العالية التي ستؤدي إلى تكرار الرحلة إلى الفضاء.

كما سيخضعون لتمرينات الغوص لساعات طويلة لإعدادهم للعمل في بيئة ISS الفريدة ، وربما خارجها في الفضاء.

يمتلك كل من المنصوري والسيد النيادي أوراق اعتماد قوية ساعدتهما على تجنب المنافسة الشديدة من آلاف المرشحين لكسب أماكنهم في برنامج الفضاء الإماراتي.

السيد المنصوري هو طيار سابق للطائرة F-16 التابعة للقوات الجوية الإماراتية ، إحدى الطائرات المقاتلة الأكثر تقدمًا. كما يجلب السيد السعدي الكثير من المهارات إلى الطاولة ، بعد أن عمل لدى القوات المسلحة الإماراتية لسنوات عديدة.



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