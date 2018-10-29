لماذا يعد "خليفة سات" انجازاً مهماً للإمارات؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

ستتمكن الإمارات من الآن فصاعداً رصد ومراقبة حدودها بشكل أكثر دقة،

والحصول على صور واضحة وقوية عن مناطق الجفاف بها،

أو التعديات على الأراضي وتحديد الاستخدام الأمثل لها،

واكتشاف القمم الجليدية، ومعرفة التأثيرات الناجمة عنها،

وكذلك الاحتباس الحراري، ورصد التأثيرات والمتغيرات البيئية لاتخاذ السبل الكفيلة بمواجهتها.

يمكن استخدام القمر "خليفة سات" في تحديد مناطق الثروات

والمساهمة في الوصول لخرائط واضحة تتيح تخطيط المناطق التي لم تستغل بعد عمرانياً وبشكل حضاري،

سيسمح بتقديم خدمات وافرة في قطاع الاتصالات،

وتوفير الخدمات التكنولوجية بسرعة وقوة في مجال الحكومة الإلكترونية..

القمر سيتيح الكشف عن مناطق تجمع الإرهابيين ورصد تسللهم للبلاد ، ومراقبة الصحراء ورصد أي عمليات فيها مخالفة للبيئة

يمكن للقمر الاصطناعي الإماراتي نقل الصور عالية الجودة، والبيانات متناهية الدقة،

حيث يقوم بحوالي 14 دورة حول الأرض يومياً وبما يقارب من 7 كيلومترات لكل ثانية.

من الفوائد والمزايا التي سيحققها هذا القمر هي أنه سيتيح الوصول إلى نتائج دقيقة في الدراسات الخاصة بالتنمية المستدامة

وأيضا يمكن للقمر حماية الحياة البرية والحصول على معلومات عن مناطق تجمعات السحب الكثيفة والأمطار.

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