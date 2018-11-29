فرنسا تسجن متهما في قضية "الشبكة اللبنانية"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حَكم القضاء الفرنسي على رجل الأعمال اللبناني محمد نور الدين بالسَجن سبعة أعوام , وبدفع غرامة قدرها 500 ألف يورو بعد إدانته بتبييض أموال ناجمة من تهريب مخدرات.

شملت هذه القضية 15 رجلًا حُوكموا بدرجات متفاوتة من المسؤولية عن عمليات جمع أموال المخدرات وتبييضها ضمن عصابة منظمة ، بينهم محمد نور الدين، الذي كان يعمل في القطاع العقاري وتجارة الجواهر . وأشارت رئيسة المحكمة إيزابيل بريفو ديبريز إلى أن الشبكة تتسم "بدرجة عالية من الهيكلية والتنظيم"، وتضم أطرافًا "على معرفة تامة" بالمصدر غير الشرعي للأموال الذي "كشف طوال التحقيق".

وحكم أيضًا على الرجل الثاني في هذه القضية التي تحمل اسم "الأرز"، عباس ناصر بالسجن عشر سنوات. ولم يحضر الجلسة، لذلك صدرت مذكرة توقيف بحقه مع ثلاثة متهمين آخرين يحاكمون غيابيًا. وصدرت أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين وتسعة أعوام على 12 متهمًا آخرين في هذه القضية.

كانت المديرية الأمريكية لمكافحة المخدرات أحالت هذه القضية على القضاء الفرنسي، في إطار تحقيق بشأن شبكة تنشط منذ 2012 بين أميركا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط.

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