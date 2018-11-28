أمريكا: روسيا تهدّد دول حلف شمال الأطلسي

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تهدف الاستخبارات الوطنية الأمريكية لإقناع أوروبا أن روسيا تهدّد دول حلف شمال الأطلسي و أنها تنتهك معاهدة الأسلحة النوويّة المتوسّطة المدى.

وقال كوتس، المشرف على نشاطات الأجهزة المخابراتية الأمريكية، ان الولايات المتحدة ستنسحب من معاهدة الأسلحة النووية المتوسّطة المدى التي أبرمتها مع موسكو في العام 1987، و أن واشنطن تريد مناقشة ذلك مع أوروبا.

وقال كوتس إنّ "أجهزة المخابرات خلُصت إلى أنّ روسيا اختبرت وأنتجت ونشرت صواريخ كروز ذات مدى محظور بموجب المعاهدة".

ولفت إلى أنّ روسيا اختبرت صواريخ محظورة تحمل اسم 9 إم 729 تحت غطاء برنامج صاروخي سمحت به المعاهدات الدولية.

وأضاف كوتس "نعتقد أيضًا أنّ هدف روسيا هو أن تُبقي الولايات المتحدة تحت ضغط (المعاهدة)، وأن تُطوّر في الوقت نفسه وتنشر بشكل سرّي قوّةً صاروخية غير شرعية تهدّد أوروبا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق أنّ بلاده ستنسحب من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى، متّهماً روسيا بأنّها "تنتهك منذ سنوات عديدة" هذه الاتّفاقية التي تنصّ على سحب الصواريخ التي يراوح مداها بين 500 و5 آلاف كلم.

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