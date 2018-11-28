ترامب قد يلغي اجتماعه مع بوتين بسبب أوكرانيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه ربما يلغي اجتماعه المقرر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين بسبب اشتباك روسيا البحري مع أوكرانيا.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست "ربما لا أعقد الاجتماع... لا يروق لي هذا العدوان. لا أريد ذلك العدوان على الإطلاق".

وأثارت الاشتباكات شبح تجدد صراع كامل في شرق أوكرانيا، وانتقادات شديدة لروسيا في الأمم المتحدة من قبل واشنطن وحلفائها.

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