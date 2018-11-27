داعش يحرض الذئاب المنفردة على تنفيذ هجمات في باريس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قام تنظيم داعش الإرهابي باستغلال الأوضاع في العاصمة الفرنسية باريس وعمل على تحريض الذئاب المنفردة لتنفيذ هجمات وسط المظاهرات التي ينفذها أصحاب السترات الصفراء. ووفقاً لما ذكرته صحيفة ذا صن البريطانية أن مجموعتين تابعتين لذات التنظيم قامت بنشر ملصقات تُحرض فيها الذئاب المنفردة على استغلال هذه الإحتجاجات وتنفيذ هجمات ضد المدنيين .

وتعيش عدة مدن فرنسية، لاسيما العاصمة باريس، حالة من الاستنفار بسبب هذه الاحتجاجات، التي يشارك فيها الآلاف من المواطنين. وعبرت قوات الأمن الفرنسية، في وقت سابق، عن قلقها وخوفها من أن يتسلل متطرفون إلى المظاهرات ، ما يزيد تحديات السيطرة على الجماهير.

وجاء في إحدى الملصقات عبارة "يا أيتها الذئاب المنفردة، استغلوا الاحتجاجات.. في فرنسا". وضم الملصق صور العمليات التي يعتمدها "الدواعش" في هجماتهم، مثل الطعن وإطلاق النار وإشعال النيران وصدم المارة بالسيارات.

وأفادت معلومات استخباراتية بأن "جماعتين مسلحتين تابعتين لداعش أصدرتا بشكل منفصل هذه الملصقات".

واندلعت احتجاجات عنيفة في باريس، خصوصا في شارع الشانزليزيه، الذي تحول إلى ساحة مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين، الأمر الذي خلف خسائر مادية كبيرة.

ويعارض المحتجون الضرائب التي طرحها ماكرون العام الماضي على الديزل والبنزين، بغية تشجيع المواطنين على التحول لاستخدام وسائل نقل أقل ضررا للبيئة.

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