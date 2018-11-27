بوتين يحذّر أوكرانيا من "التهور" بعد إعلان قانون الطوارئ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا اليوم من القيام بأعمال "متهوّرة" بعد قرار كييف فرض قانون الطوارئ رداً على احتجاز حرس الحدود الروس 3 سفن أوكرانية.

ويدخل قانون الطوارئ حيّز التنفيذ صباح الأربعاء 28 تشرين الثاني (نوفمبر) في أوكرانيا في حوالي 10 مناطق حدودية خاصة مع روسيا وبيلاروسيا ومن جانب بحر آزوف.

وهي المواجهة المفتوحة الأولى بين موسكو وكييف منذ ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014 واندلاع النزاع المسلح في أوكرانيا بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا الذي أوقع منذ ذلك الحين أكثر من 10 آلاف قتيل.

وصوّت البرلمان الأوكراني في وقت متأخّر مساء الإثنين لصالح فرض قانون الطوارئ في المناطق الأوكرانيّة الحدوديّة، بعد احتجاز روسيا الأحد 3 سفن أوكرانية قبالة القرم مع طواقمها البالغ عدد أفرادها حوالي الـ20 بحارة.

وسيُتيح على مدى شهر للسلطات الأوكرانية أن تقوم بتعبئة مواطنيها وتنظيم وسائل الإعلام والحدّ من التجمّعات العامّة.

وحصلت الحادثة بين حرس الحدود الروس التابعين لجهاز الأمن الفدرالي الروسي (اف اس بي) والسفن الأوكرانية في البحر الأسود مساء الأحد عندما كانت هذه السفن تحاول عبور مضيق كيرتش للدخول إلى بحر آزوف الذي يعتبر حيوياً لصادرات الحبوب والفولاذ في شرق أوكرانيا.

وأدت الحادثة إلى سقوط عدد من الجرحى بين الأوكرانيين، 6 أشخاص بحسب المصادر الأوكرانية، فيما تفيد موسكو عن إصابة 3 أشخاص فقط، ما أثار احتجاجات في أوكرانيا.

للمزيد: قرار أوكرانيا لفرض قانون الطوارئ يقلق بوتين