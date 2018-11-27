قرار أوكرانيا لفرض قانون الطوارئ يقلق بوتين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

جاء في بيان للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طالب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بإقناع كييف أن تتوخى الحذر لعدم القيام بأي فعل "مستهتر"، كما عبر عن استيائه تجاه فرض أوكرانيا قانون الطوارئ، مشيرا أن هذا القرار جد مقلق لموسكو.

وفي مكالمة هاتفية مع ميركل عبر بوتين عن "قلق بالغ بسبب قرار كييف ... فرض قانون الطوارئ" و"أمل أن تتمكن برلين من التأثير على السلطات الأوكرانية واقناعها بعدم القيام بمزيد من الأعمال المتهورة"

وندد الرئيس الروسي بـ"الأعمال الاستفزازية من جانب أوكرانيا والانتهاك الصارخ لأحكام القانون الدولي من جانب سفنها البحرية"وعبر بوتين في نفس الوقت عن الأمل في أن "تتمكن برلين من التأثير على السلطات الأوكرانية واقناعها بعدم القيام بمزيد من الأعمال المتهورة"

وتُواجه كييف وموسكو أسوأ أزمة منذ سنوات، بعد احتجاز القوّات الروسية ثلاث سفن أوكرانيّة الأحد إثر اتّهامها بدخول المياه الروسيّة بشكل غير شرعي قبالة سواحل القرم في بحر آزوف.

ووضع الجيش الأوكراني في حال تأهّب قصوى، في وقت اتّهم الرئيس الأوكراني بيترو بوروشنكو روسيا ببدء "مرحلة جديدة من العدوان". ويتيح قانون الطوارئ للسلطات أن تقوم بتعبئة مواطنيها وتنظيم وسائل الإعلام والحدّ من التجمّعات العامّة.

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