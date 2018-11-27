احتمال فرض الاتحاد الأوروبي مزيد من العقوبات على روسيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلنت وزيرة خارجية النمسا التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي الثلاثاء أن الاتحاد سينظر الشهر المقبل في مسألة فرض مزيد من العقوبات على روسيا على خلفية الحلقة الأخيرة من التصعيد مع أوكرانيا.

وقالت الوزيرة كارين كنايسل لصحافيين بعد محادثات مع نظيرها الألماني هايكو ماس سنعرف المزيد عن مسألة فرض المزيد من العقوبات، خلال قمة الاتحاد في ديسمبر. وأضافت "كل شيء يعتمد على سلوك الطرفين. لكن ستحتاج إلى مراجعة".

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