داعش يتبنى تفجيري باكستان وأفغانستان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تبنى تنظيم داعش، تفجيري باكستان وأفغانستان، الذين وقعا الجمعة، وأسفرا عن قتل العشرات من الأشخاص، وإصابة المئات.

واستهدف التفجير الأول، سوق شعبي مكتظاً في بلدة صغيرة بالمنطقة القبلية، شمال منطقة أوركزي، جنوب غرب إقليم خيبر بختون خوا شمالي باكستان، وأسفر عن قتل 57 شخص، وإصابة العشرات.

ويعد إقليم أوراكزاي، واحداً من سبعة أقاليم مضطربة، في المنطقة القبلية شبه المستقلة المحاذية للحدود الأفغانية.

أما التفجير الثاني، فاستهدف مسجداً، وأوقع نحو 26 قتيلاً، منهم عشرة من قوات الجيش الأفغاني، وإصابة 110 آخرين، في إقليم خوست جنوب شرقي أفغانستان.

وكان مسؤولون أمنيون في أفغانستان، قالوا الجمعة، إن التفجير وقع أثناء أداء صلاة الجمعة في المسجد، الذي يقع داخل قاعدة عسكرية للجيش الأفغاني.

وشن داعش، هجمات متعددة في عدة مناطق بأفغانستان، استهدفت مساجد ومراكز حكومية، ومقرات للشرطة الأفغانية، إضافة إلى مدنيين.

وأسفرت هذه الهجمات عن قتل عشرات الأفغانيين، وإصابة المئات خلال الفترات الماضية.

ويلجأ التنظيم إلى استخدام العبوات الناسفة التي يزرعها في السيارات والمقرات وغيرها، في عمليات الاستهداف التي يقوم بها.

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