50 قتيلاً بانفجار استهدف علماء أفغان في كابول
أخبار الآن – دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
قتل 50 شخصاً وأصيب حوالي 60 آخرين في تفجير استهدف لقاءً لكبار العلماء في العاصمة الأفغانية كابول الثلاثاء.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد مجروح، إن التفجير استهدف لقاءً لمجلس العلماء بمناسبة عيد المولد النبوي، ووقع بالقرب من قاعة زفاف.
ويعد هذا الانفجار من أكبر الهجمات التي تستهدف العاصمة الأفغانية كابول منذ أشهر.
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