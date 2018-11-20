50 قتيلاً بانفجار استهدف علماء أفغان في كابول

... 3 قتلى في إعتداء قرب منزل برلماني في كابول لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 24 آخرون في تفجير إستهدف منزل سياسي أفغاني في العاصمة الأفغانية كابول.

... الأمم المتحدة: كابول باتت أخطر مكان يهدد المدنيين قتل أكثر من عشرين شخصاً وأصيب العشرات في اعتداءين بالعاصمة الأفغانية كابول صباح اليوم ، نفذ أحدهما انتحاري على دراجة نارية والثاني استهدف صحافيين..

... امرأة أفغانية قتل زوجها وإبنها في هجوم لداعش صدّيقة، امرأة أفغانية قصدتها أخبار الآن لتعرف قصّتها، هي التي خسرت في اليوم ذاته ابنها وزوجها بالتفجير الإرهابي الذي شنه داعش على المشفى العسكري في العاصمة الأفغانية

... إرتفاع عدد ضحايا حرائق كاليفورنيا الى 77 قتيلا ارتفعت حصيلة أسوأ حريق تشهده ولاية كاليفورنيا الأمريكية الى 77 قتيلا كما أعلن مسؤول في شرطة الولاية.

... بولتون يتوعد إيران بأقصى درجات الضغط تعهد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بممارسة "أقصى درجات الضغط" على إيران , بعد أسبوع من دخول سلسلة جديدة من العقوبات القاسية على طهران حيز التنفيذ.