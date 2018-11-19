قتل العشرات من طالبان بغارات جوية بأفغانستان

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

تكبدت عناصر القوات الخاصة التابعة لطالبان، والمعروفة بالوحدة الحمراء إضافة إلى عدد من المسلحين الآخرين خسائر كبيرة أثناء عمليات وغارات جوية جرت في إقليم نانغارهار شرقي أفغانستان. وذكر بيان للجيش الأفغاني أن الوحدة "20" التابعة للجيش الافغاني في نانغارهار، نفذت عمليات مدعومة من جانب القوات الجوية في منطقة خوجياني، ما أسفر عن مقتل 30 مسلحاً على الأقل.

وأضاف البيان أن ثلاثة على الأقل من مسلحي طالبان أصيبوا بجروح أثناء العمليات والضربات الجوية. في الوقت نفسه، قال الجيش الأفغاني إن القتلى بينهم عدد من مسلحي "الوحدة الحمراء".

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