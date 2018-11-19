قتلى وجرحى بانفجار في شمال غرب باكستان

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قتل ثلاثة أشخاص وجرح أربعة آخرون من عناصر قوة شبه عسكرية، الأحد، إثر انفجار قنبلة في جنوب غرب باكستان المضطرب، على ما أفاد مسؤولون.

ووقع الهجوم في منطقة مارجات في ضواحي كويتا عاصمة إقليم بلوشستان الغني بالنفط والغاز.

وقال متحدث باسم قوات الحدود لوكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن هويته "انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع كانت مزروعة على جانب الطريق أثناء مرور عربة لقوات الحدود، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة أربعة آخرين".

ويحاذي أقليم بلوشستان إيران وأفغانستان، وهو الأكبر بين أقاليم باكستان الأربعة، ويبغ عدد سكانه سبعة ملايين نسمة.

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