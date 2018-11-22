عاصفة رملية في استراليا وتحذيرات صحية بينما يتغير لون السماء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (BBC)

تجتاح عاصفة رملية هائلة مناطق عدة في جنوب شرق أستراليا، حيث تحولت السماء إلى اللون البرتقالي وأثارت مخاوف بشأن جودة الهواء.

من جانبها رفعت السلطات حالة تأهب للصحة العامة لمدينة سيدني يوم الخميس حيث بدأت الرياح المحملة بـالغبار تسير بسرعة 500 كم (310 ميل) باتجاه المدينة.

مصدر الصورة : بي بي سي

يذكر أن الرؤية كانت ضعيفة في العديد من المناطق في نيو ساوث ويلز (NSW).

وقالت السلطات ان العاصفة كانت مدفوعة برياح قوية محملة بالغبار .

وقد تفاقمت حالة الطقس بسبب الجفاف الذي أثر على ولاية نيو ساوث ويلز بالكامل منذ أغسطس / آب، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية الأسترالي.

مصر الصورة : بي بي سي

وحث مسؤولو الصحة السكان المحليين على البقاء في منازلهم ، لا سيما الأطفال وكبار السن والذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي.

وقال أحد سكان بروكين هيل وهي بلدة تبعد 1100 كيلومتر غربي سيدني ان الغبار استمر لساعات يوم الاربعاء.

وقال مات وايتلوم للبي بي سي "كان الخروج والمشي في الشارع يعد عملاً شجاعاً لأن الرياح الرملية كانت قوية للغاية".

"كانت الرياح قوية جداً لدرجة أنه كان عليك أن تمسك باب السيارة وتتشبث به قبل أن تمسك بشيء آخر ."

ويقول خبراء الارصاد الجوية انه لم يتضح بعد مدى حدة تأثير العواصف الترابية على سيدني.

ومع ذلك ، فقد جرى بالفعل مقارنات مع عاصفة ترابية شديدة غطت المدينة في عام 2009.

خلفت تلك العاصفة في ذلك الوقت مـئات الأشخاص يعانون من صعوبات في التنفس ، وأجبروا على إيقاف الرحلات الجوية.

مصدر الصور: BBC

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