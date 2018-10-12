هل ستتأثر دولة الإمارات بالإعصار المداري "لبان"؟

ذكر المركز الوطني للأرصاد في الامارات العربية المتحدة أن الإعصار المداري "لبان" تحول للدرجة الأولى، ويقع حالياً في غرب بحر العرب، ويبعد حوالي 500 كيلو متر جنوب شرق صلالة، وعلى بعد 490 كيلو متراً شمال شرق جزيرة سقطرى اليمنية، وتتراوح سرعة الرياح حول مركز الإعصار من 125 إلى 145 كيلومتراً في الساعة، تصاحبه سحب ركامية ممطرة.

وتوقع المركز الوطني استمرار الإعصار المداري لـ 24 ساعة في التحرك باتجاه غرب ـ شمال غرب نحو السواحل العمانية واليمنية، مؤكداً أن دولة الإمارات لن تتأثر بشكل مباشر جراء الإعصار خلال الـ 5 أيام المقبلة.

إلى ذلك، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الجمعة صحوا بوجه عام وغائما جزئيا ومغبرا أحياناً شرقاً، فيما يكون البحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.

كما توقع أن يكون الطقس يوم غد السبت صحوا يصبح غائماً جزئياً ومغبر أحياناً شرقاً وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، بينما يكون البحر متوسط الموج وقد يضطرب أحيانا في الخليج العربي ومتوسطا في بحر عمان.

أما يوم الأحد فتوقع المركز أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا وتزداد كميات السحب على بعض المناطق خاصة الشرقية والجنوبية وتميل درجات الحرارة للانخفاض وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية من 20 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س مثيرة للغبار أحياناً ويكون البحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.

وعن يوم يوم الاثنين فتوقع "الوطني للأرصاد" أن يكون الطقس غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً وتزداد كميات السحب على المناطق الشرقية والجنوبية وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س مثيرة للغبار أحياناً شرقاً فيما يكون البحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون الطقس يوم الثلاثاء غائما جزئيا ومغبرا أحيانا وتزداد كميات السحب على بعض المناطق خاصة الجنوبية والغربية وقد يتخللها بعض السحب الركامية وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية من 25 إلى 35 تصل إلى 42 كم/س مثيرة للغبار والأتربة أحياناً ويكون البحر متوسطا إلى مضطرب الموج أحيانا في الخليج العربي ومتوسطا في بحر عمان.

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