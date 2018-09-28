الجواز الإماراتي الثامن عالميا

أخبار الآن | الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تقدّم جواز السفر الإماراتي إلى المرتبة الثامنة عالمياً مع الحفاظ على المرتبة الأولى عربياً، بدخول 158 دولة في العالم، من دون تأشيرة مسبقة، إثر إبرام اتفاقيات مع البارغواي وصربيا للإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لمواطني البلدين، وذلك حسب آخر تحديثات المؤشر العالمي «باسبورت إندكس»، التابع لشركة أرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية.

وصعد الجواز الإماراتي إلى المرتبة الثامنة بعد أن كان في المرتبة التاسعة عالمياً التي حققها في منتصف الشهر الجاري.

ويعكس هذا الإنجاز الوجه الحضاري لدولة الإمارات، وما تحظى به من احترام وتقدير على الصعيدين الإقليمي والدولي، والذي يقف وراءه سياسة حكيمة وقيادة رشيدة، عملت بجد على بناء صورتها الناصعة في الخارج، حتى أصبحت الإمارات عنواناً للحكمة والاعتدال والتعايش والسلام، وفي الوقت ذاته رمزاً للإنجاز والتفوق والتميز على المستوى العالمي، حسب رؤية وتطلعات حكومة دولة الإمارات لعام 2021.

ونشر مؤشر «باسبورت إندكس» العالمي أخيراً، تقريراً بعنوان «سباق الإمارات إلى القمة»، تناول فيه الصعود السريع الذي يحققه جواز السفر الإماراتي منذ فترة قصيرة، والذي يُعد الأسرع بلا منافس على مستوى العالم.

وذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة أثّرت في العالم لأسباب عديدة، وأصبحت بسرعة واحدة من أكثر دول العالم إبداعاً في مجال التكنولوجيا والتعليم والتمويل والبنية التحتية.

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