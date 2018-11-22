تدابير حكومية أمريكية لمكافحة التحرش في الرحلات الجوية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت وزارة النقل الأمريكية عن "اتخاذ تدابير إضافية للحد من سلوكيات التحرش الجنسي خلال الرحلات الجوية". ويأتي ذلك، بعد حصول الوزارة على معلومات من مكتب التحقيقات الفيدرالي في البلاد، تشير إلى ارتفاع نسب التحرش الجنسي على متن الرحلات الجوية بمعدل 66% بين عامي 2014 و 2017. كذلك، كشفت المعلومات أنّ "نحو 20% من مضيفي ومضيفات الطيران يتعرضون للمضايقات الوتحرش الجنسي من قبل الركاب".

في هذا الصدد، أكدت المتحدثة باسم الوزارة إيلين تشاو أن "أحد تلك الإجراءات سيفرض تشكيل لجنة خاصة لحماية حقوق الركاب وطواقم الرحلات الجوية المدنية، كما أن هذه اللجنة ستعمل على معاينة الشكاوى المقدمة من هؤلاء الناس والتي تتعلق بالتحرش الجنسي". وأضافت: "ستتولى هذه اللجنة أيضاً مهمة جمع البيانات حول هذه القضايا، وستكون مسؤولة عن تدريب طواقم الطيران على التعامل مع مثل هذه الحالات".

ومن المفترض أن تعقد اللجنة الأمريكية الجديدة أول اجتماع لها في الـ 16 من يناير/كانون الثاني 2019، لمناقشة خطط العمل، والآليات التي ستعمل ضمنها.

مصدر الصورة: cosmo.com

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