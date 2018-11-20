هبوط إضطراري لطائرة نمساوية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أرغمت طائرة تابعة للخطوط الجوية النمساوية على متنها 161 راكباً للهبوط بعيد إقلاعها بسبب دخان في قمرة القيادة، حسب ما أعلنت الشركة النمساوية

وبعيد إقلاع طائرة ايرباص "ايه 321" من فيينا باتجاه فرانكفورت في ألمانيا، شم أعضاء طاقمها رائحة قوية ورأوا دخاناً ما استدعى اللجوء إلى أقنعة الأوكسيجين.

وأشارت الشركة إلى أن الطائرة تمكنت من الهبوط من دون عوائق في المطار الذي أقلعت منه مؤكدةً أن سلامة الرحلة "لم تتعرض في أي لحظة للخطر". وأجريت فحوص "روتينية" لطاقم الطائرة في المستشفى.

وأكدت شركة "اوسترين ايرلاينز" في بيان أن سبب الحادث هو انبعاثات من مواد استخدمت لتنظيف المحركات.

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