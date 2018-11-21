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مسلحون يخطفون متطوعة إيطالية في كينيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)                       

ذكرت الشرطة الكينية الأربعاء أن مسلحين مجهولون، خطفوا متطوعة إيطالية  في منطقة كيليفي الساحلية في هجوم أسفر أيضاً عن إصابة خمسة أشخاص.
 

وأوضحت الشرطة أن مسلحين خطفوا إمرأة إيطالية تبلغ من العمر 23 عاماً، ومتطوعة في منظمة أفريقيا "ميليله أونلوس" غير الحكومية التي تنشط في المنطقة.

وأشارت الشرطة عبر موقع "تويتر" أن المصابين نقلوا إلى المشفى، في حين تستمر أفراد من الشرطة في تعقب المجهولين الذين هاجموا المتطوعة.

وفيما لم تعرف الشرطة الجهة التي تقف خلف الهجوم، إلا أن هجمات عدة شنتها الشباب الاسلامية في الصومال منذ سنوات، كان آخرها هجوم على مركز للتسوق في العاصمة نيروبي عام 2013، أسفر عن مقتل قرابة 70 شخص.

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