نيابة طوكيو: غصن أوقف بشبهة التهرب الضريبي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت النيابة العامّة في طوكيو إنّ رئيس مجلس إدارة تحالف "رينو-نيسان - ميسوبيشي" لتصنيع السيارات كارلوس غصن ُأوقف بشبهة التهرّب الضريبي بعدما صرّح طوال خمس سنوات عن مدخول أقلّ من مدخوله الحقيقي.

وأوضح النيابة العامّة اليابانية في بيان أن غصن صرّح عن تحقيقه مدخولاً بين شهر حزيران/يونيو من عام 2011 وشهر حزيران/يونيو من عام 2015 بنحو "5 مليارات ين" في حين أنّ مدخوله الحقيقي خلال هذه الفترة كان ضعف ذلك المبلغ تقريباً أي حوالى 10 مليارات ين.

وغصن، اللبناني الأصل المولود في البرازيل والذي يحمل أيضاً الجنسية الفرنسية، هو في آن معاً رئيس مجلس إدارة "نيسان" والرئيس التنفيذي لشركة "رينو" كما يقود التحالف بين نيسان ورينو وميتسوبيشي.

وإثر توقيفه قالت نيسان وميتسوبيشي إنّهما تعتزمان إقالته، بينما قالت رينو إن مجلس إدارتها سيجتمع لبحث الأمر، في سقوط مدوٍّ وصادم لأحد أكبر رجال الأعمال في العالم.

وأحدث توقيف غصن صدمة في قطاع صناعة السيارات الذي يعتبر فيه شخصية بارزة غيّرت مصير العديد من شركات تصنيع السيارات الكبرى.

وغداة توقيفه خسرت أسهم مجموعتي "نيسان" و"ميتسوبيشي" حوالى 6% في تداولات بورصة طوكيو.

إقرأ أيضا:

بعد اتهام غصن بالفساد مالي نيسان ترد