مقتل 9 مزارعين وخطف 12 في هجوم في نيجيريا

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



قتل أفراد من مجموعة بوكو حرام تسعة مزارعين وخطفوا 12 آخرين في قرية شمال شرق نيجيريا، حسبما أعلنت السلطات المحلية للبلاد.

حيث وصل المهاجمون الاثنين الى حقل في قرية مامنتي التي تبعد 5 كلم عن مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو، حيث قتلوا تسعة مزارعين كانوا يعملون واصابوا ثلاثة بجروح.

كما صرح زعيم القرية محمد مامنتي "عثرنا على تسع جثث بعد الهجوم"، موضحا ان "المتمردين خطفوا 12 شخصا منهم ثلاث نساء، وجرحوا بالسواطير ثلاثة اشخاص" رفضوا الانصياع لهم.

وقال عثمان كاكا، المزارع الذي تمكن من الافلات : "أن المهاجمين الإرهابين أنهم أطلقوا على الفور الرصاص وواصلوا اطلاق الرصاص بينما كنا نلوذ بالفرار".



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