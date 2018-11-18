الجيش النيجيري يحبط هجوما لبوكو حرام على قاعدة عسكرية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

صدّت القوات النيجيرية هجوما شنه مسلحون تابعون لجماعة بوكو حرام الارهابية على قاعدة عسكرية في شمال شرق البلاد أسفر عن مقتل جندي وجرح أربعة آخرين، على ما أعلن الجيش. وهاجم مسلحون قدموا على متن عدة شاحنات بصواريخ مضادة للطائرات قاعدة عسكرية في قرية كيكينو قرب بلدة مونغونو في ولاية بورنو المضطربة بشمال شرق نيجيريا، على ما قالت المصادر.

وأحبطت القوات النيجيرية الهجوم بعد قتال استمر نحو ثلاث ساعات تدخل خلاله الطيران العسكري، كما ارسلت تعزيزات عسكرية من مونغونو. وقال مسؤول عسكري في مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو إنّ "الإرهابيين قاموا بمحاولات بائسة للسيطرة على القاعدة لكن تم صدهم بعد قتال عنيف".

وتابع المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه "للأسف فقدنا جنديا في الاشتباك فيما جرح أربعة آخرون". ولم يعرف بعد حجم الأضرار التي تكبدها الارهابيون في الاشتباك العنيف. ولم تتضح على الفور تفاصيل الهجوم بسبب تدمير البنى التحتية للاتصالات في المنطقة بفعل الاشتباكات.

وهذه ثاني محاولة للجماعة الارهابية للسيطرة على القاعدة العسكرية في غضون شهرين. ففي أيلول/سبتمبر، صدت القوات الحكومية مقاتلي بوكو حرام الذين حاولوا السيطرة على القاعدة بعد معركة استمرت بضع ساعات.

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