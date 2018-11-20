قتيلان و أربع مفقودين في انهيار ارضي في البرتغال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل شخصان وفـُقد أربعة أخرون اثر انهيار أرضي وقع يوم أمس في جنوب شرق البرتغال .

وصرح قائد جهاز الحماية المدنية في منطقة إيفورا جوزيه ريبيرو إنّ "الضحيتين هما موظّفان في المحجر كانا في هذه المنطقة أثناء الحادث.

وبحسب جهاز الطوارئ الطبيّة (إينيم) فإنّ الأشخاص الأربعة المفقودين كانوا على متن "مركبتين مدنيّتين" تسيران على الطريق حين انهارت في صدع يبلغ عمقه 50 متراً.

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