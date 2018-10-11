إعصار "لبان" يقترب من عُمان

أخبار الآن | سلطنة عمان (وكالات)

حذّرت الهيئةُ العامة للطيران المدني في سلطنة عمان الخميس، جميعَ المواطنين من الاقتراب من الأماكن المنخفضة والمجازفة بعبورِ الأودية وارتياد البحر، مع استمرار اقتراب الإعصار "لبان" من السواحل.

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أن الإعصار المداري يواصلُ تحركه باتجاهٍ الغرب إلى الشمال الغربي نحو السواحل اليمنية بالقرب من ساحل محافظة ظفار مع احتمال تعمقه إلى إعصارٍ مداريٍ من الدرجة الثانية خلال اليومين المقبلين.

وتشير التنبؤات إلى احتمال تأثر محافظة ظفار والأجزاء الجنوبية لمحافظة الوسطى بالتأثيرات غير المباشرة اعتبارًا من اليوم الخميس بأمطار متفرقة ورياح نشطة تقدر بين 20- 25 عقدة، إضافة إلى ارتفاع امواج البحر بين 3 – 5 أمتار.

وتوضح خرائط الطقس وتحليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بسلطة عمان تمركز الإعصار المداري “لبان” وسط بحر عمان على دائرة عرض 14.6 شمالًا وخط طول 58.0 شرقًا، وتقدر سرعة الرياح السطحية حول المركز ما بين 64 – 74 عقدة.

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