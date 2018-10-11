مركز الأعاصير: الإعصار مايكل يضعف ويتحول لعاصفة مدارية

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية - (وكالات)

ذكر المركز الوطنى للأعاصير اليوم الخميس أن الإعصار مايكل ضعف متحولا إلى عاصفة مدارية فوق وسط ولاية جورجيا لكن الريح المدمرة ما تزال تهب على المناطق الداخلية بالولاية.

ووصل مايكل فى ذروة قوته إلى إعصار من الفئة الرابعة وكان أعتى إعصار يضرب ولاية فلوريدا منذ أكثر من 80 عاما وثالث أقوى إعصار يضرب الولايات المتحدة على الإطلاق.

وقال المركز فى أحدث بيان له إن العاصفة المدارية تقع على بعد نحو 45 كيلومترا إلى جنوب وجنوب غرب ماكون فى جورجيا وهى مصحوبة بريح سرعتها القصوى 115 كيلومترا فى الساعة.

وأضاف المركز ومقره ميامى "مركز مايكل يتحرك الآن صوب جنوب وسط جورجيا. الريح مستمرة فى الهبوب على وسط وجنوب الولاية وتمتد عبر ساحلها الجنوبى الشرقي".



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