إعصار "مايكل" يجتاح فلوريدا ويسقط أولى ضحاياه

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قتل شخص جراء الاعصار مايكل الذي يضرب فلوريدا جنوب شرقي الولايات المتحدة، وتوقع حاكم الولاية ريك سكوت إن يكون الإعصار الاكثر تدميرا خلال قرن، محذرا من إن الاوضاع بالغة الخطورة.

ويتوقع ان يكون إعصار فلوريدا هو الاقوى والاعنف منذ أكثر من قرن، وقد حذر المسؤولون من انه قد يخلف دمارا لا يمكن تصوره بحسب وصفهم.

وقال حاكم ولاية جورجيا ناثان ديل: "نحن بالطبع نشعر بالقلق، إنه على عكس أي عاصفة في ذاكرة أي شخص، نحن لسنا معتادين على حجم إعصار مثل هذا، لذلك لن يكون مجرد نزهة بسيطة بدون ضرر، سيكون ضرره خطير جدا "

ودخل الاعصار اليابسة بقوة عاصفة من الدرجة الرابعة، ولامس الارض قرب بلدة مكسيكو بيتش شرق بنما سيتي، وصلت عين الاعصار الى الشاطئ ومعها ضربت المنطقة عواصف بسرعة 250 كيلومترا بالساعة، مصحوبة بأمطار غزيرة غمرت معها احياء كاملة في منطقة فلوريدا.

وقال حاكم ولاية فلوريدا ريك سكوت: "ان المؤشرات تؤكد ان الاعصار مايكل سيكون العاصفة الاكثر تدميرا في الولاية، محذرا من ان الاحياء السكنية على امتداد الساحل ستشهد دمارا لا يمكن وصفه. سكوت اضاف ان امواج البحر ربما ترتفع الى أكثر من ثلاثة أمتار وان المياه ستجتاح الشاطئ ويمكن ان تكون اعلى من سطوح المنازل وسط توقعات بانقطاع الكهرباء لأسابيع"

من جهته قال مدير المركز الوطني للأعاصير كين غراهام إن الوضع حرج جدا ويمثل خطرا هائلا على الأرواح، وإن الاعصار مايكل حدث غير مسبوق ولا يمكن مقارنته مع أي من الاحداث السابقة..

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