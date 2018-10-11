زلزال بقوة 6 درجات يهز جزيرة بالي الاندونيسية

أخبار الآن| بالي - اندونيسيا - (وكالات)

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالاً قوته ست درجات وقع قبالة ساحل جزيرة بالي الإندونيسية ، الأمر الذي أثار الذعر لفترة قصيرة بين السكان رغم استبعاد حدوث موجات مد عاتية "تسونامي"، كما لم ترد أنباء فورية عن أضرار كبيرة.

وتعقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع في بالي، ويحضرها أكثر من 19 ألف مندوب وضيوف آخرون بينهم وزراء وزعماء دول.

وأفاد شاهد بأن الزلزال وقع في بحر بالي، وهز المباني لعدة ثوان في الجزيرة.

وغادر بعض السكان منازلهم لفترة قصيرة في دنباسار عاصمة الجزيرة.

وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال على بعد 40 كيلومتراً شمال شرقي سومبيرنايار على جزيرة جاوة المجاورة.

وشهدت إندونيسيا زلزالاً مدمراً من 7.5 درجات، وتسونامي في الشهر الماضي بجزيرة سولاويسي، ما تسبب في مقتل أكثر من ألفي شخص.

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