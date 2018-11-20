قاض أمريكي يعطل قرار ترامب بشأن اللجوء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اصدر قاض أمريكي حكما مؤقت ينص على تعطيل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يحرم المهاجرين الذين يعبرون البلاد بشكل غير قانوني من حدود المكسيك , من تقديم طلب اللجوء الى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان ترامب وقع أمرا الجمعة الماضية يتيح رفضا تلقائيا لطلبات اللجوء التي يقدمها أشخاص عبروا الحدود مع المكسيك بشكل غير شرعي، في إجراء طعنت به منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية قضائيا.

وكان الرئيس الأميركي قد علق على القانون في وقت سابق بقوله: "نريد أن يأتي الناس إلى بلدنا، لكن يجب عليهم القدوم إلى البلاد بشكل قانوني".

وأشار ممثل عن البيت الأبيض وقتها إلى أن "من يدخل البلاد من نقاط العبور المحددة على حدود الدولة يخالفون القانون عن قصد، ورغم أن قوانين الهجرة الأمبركية تمنح مختلف فئات المهاجرين حماية معينة، إلا أن أفعال هؤلاء المهاجرين تنتهك القانون الفيدرالي الأميركي".

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