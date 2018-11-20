البيت الأبيض يعيد التصريح لمراسل ال "سي ان ان" بشكل نهائي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلن البيت الأبيض أنه تم اعادة تصريح وبطاقة اعتماد مراسل شبكة ال سي ان ان الأمريكية " جيم أكوستا" بشكل نهائي أمس الإثنين وذلك بعدما سحبت منه بسبب جدال دار بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي.

وأكد البيت الأبيض أنه تم وضع قواعد جديدة لسير المؤتمرات الصحافية يجب على الجميع اتّباعها تحت طائلة "تعليق أو إلغاء" اعتماداتهم.

وفي السياق ذاته، أعلنت شبكة "سي إن أن" أنّها قررت إسقاط الدعوى القضائية التي رفعتها ضد البيت الأبيض، بعدما أعاد الأخير بطاقة الاعتماد لمراسلها.



وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان، أنه تم إبلاغ جيم أكوستا و"سي إن أن" بأنّ بطاقة اعتماده أعيد تفعيلها، وأن بعض القواعد ستحكم من الآن فصاعداً سير المؤتمرات الصحافية في البيت الأبيض.

وأوضحت أنّ هذه القواعد تنصّ على أنّه يحظر اعتباراً من، الإثنين، على الصحافي الذي يُسمح له بطرح سؤال أثناء مؤتمر صحافي بأن يطرح على الرئيس، أو على أي مسؤول آخر في الإدارة، "إلاّ سؤالاً واحداً، ثم يفسح المجال أمام صحافيين آخرين لطرح أسئلة".

وأضافت أنّه يحظّر على الصحافي أن يطرح سؤالاً تعقيبياً إلّا إذا سُمح له بذلك، وحين يحصل ذلك وينتهي من سؤاله الاستيضاحي، عليه أن يمتثل للقاعدة السابقة ويفسح المجال أمام بقية زملائه لطرح أسئلتهم.

وحذّرت ساندرز من أنّ عدم الالتزام بهذه القواعد قد يؤدّي إلى تعليق أو إلغاء بطاقة الاعتماد الصحافية.

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