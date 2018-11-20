اعتقال 3 مشتبه بمحاولتهم تنفيذ هجوم إرهابي في ملبورن

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

اعتقلت الشرطة الاسترالية ثلاثة رجال يشتبه في أنهم كانوا يعدون لشن هجوم يستهدف الجمهور في ملبورن , بعد أقل من أسبوعين على قيام رجل بقتل شخص في هجوم وصفته الشرطة بأنه عمل إرهابي.

وقال رئيس شرطة مدينة فيكتوريا التابعة لملبورن إن لدى السلطات أدلة كافية للتحرك فيما يتصل بمنع هجوم إرهابي, ومن المؤكد أنهم كانوا يتطلعون لشن هجومهم وسط الحشود.

ونفذت الشرطة الاتحادية وشرطة الولاية والمخابرات الأمنية الاسترالية ووكالات أخرى تشكل فريقا مشتركا لمكافحة الإرهاب الاعتقالات صباح الثلاثاء.

وقالت الشرطة إن الرجال الثلاثة وأعمارهم 30 و26 و21 عاما اعتقلوا بعد الاشتباه في سعيهم للحصول على بنادق آلية لتنفيذ الهجوم. وجميعهم مواطنون استراليون ألغيت جوازات سفرهم في وقت سابق هذا العام.

وقالت الشرطة إن المشتبه بهم لم يتخذوا قرارا بشأن الموقع الذي كانوا يعتزمون مهاجمته لكنهم يعتقدون أن الهجوم كان وشيكا.

وتابعت قائلة "كانوا يحاولون التركيز على محاولة أن يكون مكانا يمكنهم أن يقتلوا فيه أكبر عدد ممكن من الناس".

وقالت الشرطة إنها تعتقد أن الاعتقالات أبطلت أي تهديد من المجموعة.

ورفعت استراليا، وهي حليف قوي للولايات المتحدة وأرسلت قوات إلى أفغانستان والعراق، منذ عام 2014 حالة التأهب من هجوم يشنه متشددون محليون عائدون من القتال في الشرق الأوسط أو من قبل مؤيدين لهم.

وقالت الشرطة إن الرجال الثلاثة كانوا معروفين للسلطات وألغيت جوازات السفر الخاصة بهم بسبب مخاوف من أنهم سيسافرون إلى منطقة للصراع في الخارج.

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