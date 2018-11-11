توقيف سيدة لضلوعها في "فضيحة الفراولة" الأسترالية

أخبار الآن – دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ألقت الشرطة الأسترالية القبض على امرأة تبلغ من العمر 50 عاماً، على خلفية فضيحة دس الأبر في الفراولة، في منطقة كابولتشر، في ولاية كوينزلاند، شمال شرق أستراليا. وخضعت السيدة للتحقيق من قبل سلطات الولاية، ومن المتوقع أن يصدر الحكم بحقها، مساء اليوم الأحد.

وخلال شهر أيلول الماضي، عثرت السلطات الأسترالية على فراولة دُسّت فيها أبر حادة في جميع أنحاء البلاد، الأمر الذي أثار الذعر في صفوف المواطنين. وعلى الأثر، تم إتلاف آلاف الأطنان من الفراولة نظراً لخطرها الكبير.

وفي 12 أيلول، صدر تقرير بشأن الحادثة، وذلك بعد إصابة رجل في ولاية كوينزلاند ويدعى هواني هيرن بجروح في معدته جراء تناوله الفراولة المحشوة بإبر حادة، بعدما اشترها من متجر "وول وورثس" شمال بريسبان. ووفقاً للتقارير حول الحادثة، فإنّ الرجل عانى من آلام شديدة في البطن، وتمّت معالجته على الفور في مستشفى "صن شاين كوست".

وعلى أثر هذه الحادثة، سحبت العديد من محلات السوبر ماركت كل الفراولة من رفوفها، في حين خضعت العديد من شركات إنتاج الفراولة للتحقيق في هذه القضية، وأبرزها شركتي"Berry Obsession" و"Berrylicious"، التي ظهرت في منتجاتهما الإبر الحادة.

وأعلنت حكومة كوينزلاند عن صرف مكافأة وقدرها 100 ألف دولار للقبض على المتسبب بعملية دس الأبر في الفاكهة. كذلك، قد أمر وزير الصحة الفدرالي جريج هانت بفتح تحقيق بهذه القضية. وكانت حكومة كوينزلاند أعلنت عن تخصيص مبلغ مليون دولار لمساعدة مزارعي الفراولة، الذين لجأ بعضهم إلى إغراق محصولهم قبل نهاية الموسم.

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