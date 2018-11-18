اليوم العالمي للإحتفاء بذكرى ضحايا الحوادث المرورية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غنوة كنان)

يصادف اليوم الثامن عشر من شهر نوفمبر من كل عام اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الحوادث المرورية على الطرق

-اعتمدت الأمم المتحدة يوم 18 نوفمبر من كل عام

-وذلك كـ يوم عالمي لإحياء ذكرى ضحايا الحوادث المرورية

-وذلك لتذكر آلاف الضحايا الذين ماتوا نتيجة حوادث الطرق

-ذكرت احصائيات ان حوالي 1.25مليون شخص ماتوا بسبب حوادث الطرق

-وتعرض ما بين 20 – 50 مليون شخص لإصابات عجز وتشوهات

-تخسر معظم البلدان 3% من الناتج المحلي بسبب الحوادث

-90% من وفيات الحوادث المرورية

- تحدث في الدول القليلة والمتوسطة الدخل

-اعلى معدلات الوفيات في الإقليم الإفريقي

-48% من ضحايا الحوادث أعمارهم ما بين 15- 44 عام

-73% من الوفيات هم ذكور دون سن ال 25 عام

-بلغت ضحايا الحوادث لعام 2017 في الإمارات 525 شخص

-وفي عام 2016 كان العدد أكبر حيث بلغ 725 شخص

-وفي السعودية في 2017 كان عدد ضحايا حوادث الطرق 10961 شخص

-مقابل (10861 )شخص توفي في عام 2016

اعتمدت منظمة الأمم المتحدة الثامن عشر من شهر نوفمبر كل عام يوم عالمي لإحياء ذكرى ضحايا الحوادث المرورية.

والهدف من هذا الحدث العالمي السنوي هو الدعوة إلى تذكر آلاف الأفراد ممن يلقون حتفهم أو يصابون نتيجة تصادمات المرور على الطرق كل يوم. كما يشيد هذا اليوم بمجهود وعمل كل الأطراف المعنية بالتعامل مع ما يلي التصادم سواء من رجال الإطفاء أو الشرطة أو الإسعاف أو الأطباء أو الممرضات أو المستشارين بالإضافة الى اتاحة الفرص التوعوية في هذا اليوم.

وذكرت احصائيات ودراسات عالمية أنه في كل عام يلقى حوالي 1.25مليون شخص حتفهم نتيجة للحوادث المرورية بالإضافة لتعرض ما بين 20 و 50 مليون شخص أخرين لإصابات غير مميتة ويصاب غالبيتهم بإصابات عجز وتشوهات مدى الحياة ، بالإضافة الى الخسائر المادية التي تعود على ضحايا الحوادث المرورية والتي تنشأ بسبب تكاليف العلاج أو فقدان إنتاجية الأشخاص الذين يقضون نتيجة هذا الحادث وأكدت دراسة عالمية أن معظم البلدان تخسر حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب الحوادث المروية.

وذكرت منظمة الأمم المتحدة أن حوالي 90% من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بينما توجد أعلى معدلات الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية في الإقليم الإفريقي.

و48% من ضحايا الحوادث المرورية تتراوح أعمارهم بين 15 – 44 عام ، والذكور هم الأكثر عرضة للحوادث المرورية من الإناث حيث أن 73% من الوفيات تحدث مع ذكور تقل أعمارهم عن 25 عام.

وكشفت إحصائيات المرور دولة في الإمارات العربية المتحدة لعام 2017 عن وفاة 525 شخص نتيجة لحوادث الطرق مقابل 725 شخصاُ في عام 2016، بينما سجلت السعودية 10961 وفاة في عام 2017 مقابل 10861 وفاة في عام 2016 نتيجة الحوادث المرورية



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