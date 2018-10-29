سجل طويل في حوادث الطيران الإندونيسية.. إليكم الأبرز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( newindianexpress)

فاجعة جديدة تضاف لتاريخ رحلات الطيران الإندونيسية التي باتت مؤخراً تتصدر العالم في عدد الحوادث الجوية ، الطائرة الأخيرة التي تحطمت صباح الاثنين كانت تابعة للخطوط الجوية الأندونيسية ليون اير ، والتي أيضاً لم تكن حادثتها الأولى .

فاندونيسيا التي تعتمد بشكل كبير على النقل الجوي لربط آلاف الجزر التابعة لها ، تعاني من سوء سجل الطيران بعد وقوع عدة حوادث مميتة في السنوات الأخيرة.

آخرها كانت الحادثة التي وقعت في اغسطس الماضي والتي كان الناجي الوحيد فيها صبي في الـ12 من عمره في حادث تحطم طائرة أسفر عن مقتل 8 أشخاص في منطقة جبلية بشرق إندونيسيا .

و في أغسطس 2015 ، تحطمت طائرة ركاب تجارية تديرها شركة الطيران الإندونيسية تريجانا في بابوا بسبب سوء الأحوال الجوية ، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص البالغ عددهم 54 شخصًا.

و في عام 2014 ، تحطمت طائرة AirAsia وفقد فيها 162 شخصا.

وأظهر التقرير النهائي للمحققين الإندونيسيين أن وجود مكون معيب متكرر الحدوث في نظام التحكم في الدفة ، وسوء الصيانة واستجابة الطيارين غير الكافية كانت من العوامل الرئيسية في ما كان يفترض أن يكون رحلة روتينية من مدينة سورابايا الإندونيسية إلى سنغافورة.

وشاركت شركة طيران ليون إير ، وهي شركة طيران منخفضة التكلفة ، في عدد من الحوادث.

ففي العام الماضي اصطدمت إحدى طائراتها من نوع بوينغ بطائرة "وينغز إير" أثناء هبوطها في مطار كوالانامو بجزيرة سومطرة ، على الرغم من عدم إصابة أحد.

في مايو / أيار 2016 ، اصطدمت طائرتان من طراز ليون إير في مطار سوكارنو هاتا في جاكرتا ، بينما قبل ذلك بشهر قامت طائرة من طراز "باتيك آير" ، وهي تابعة لطيران "ليون" ، بالاصطدام بـطائرة تابعة لشركة "ترانس نوسا".

في عام 2013 ، سقطت طائرة من طراز ليون إير مع طيار مبتدئ بعد فشله بالسيطرة على أجهزة التحكم على المدرج وتحطمت في بحر جزيرة بالي ، الطائرة انقسمت إلى قسمين. أصيب عدة أشخاص في الحادث ، بدون تسجيل قتلى .

و تشهد صناعة السفر الجوي الإندونيسية ازدهارًا ملحوظًا ، حيث ازداد عدد المسافرين المحليين بشكل كبير خلال العقد الماضي ، لكنها اكتسبت سمعة غير جيدة بسبب ضعف التنظيم.

وفي العام الماضي ، كشفت رابطة مراقبي الحركة الجوية الإندونيسية أن معدل الإقلاع والهبوط في جاكرتا الذي سمحت به شركة الملاحة الجوية التي تديرها شركة AirNav كان أكثر من قدرة المطار على التحمل ، مما زاد من فرص وقوع الحوادث.

وواجهت شركات الطيران في البلاد في السابق حظرًا لمدة طويلة من دخول الاتحاد الأوروبي والمجال الجوي الأمريكي بسبب سجلات السلامة الخاصة بها.

اقرأ أيضاً :

إندونيسيا: العثور على حطام من الطائرة التي تقل 188 راكبا

شاهد حطام من الطائرة الاندونيسية المنكوبة (فيديو)