لندن وبروكسل تتوصلان لاتفاق حول البريكست

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

توصّلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى مشروع اتفاق حول بريكست بحسب ما أعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.



وماتزال تواجـِه ماي معارضة كبيرة لاستراتيجيتها في مجلس العموم الذي يتعين أن يوافق على الاتفاق قبل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس المقبل.



وأكد داونينغ ستريت في بيان أن ماي أطلعت وزراءها على مشروع الاتفاق الثلاثاء عشية اجتماع خاص للحكومة بعد ظهر الأربعاء لتوقيع النص.

وإذا وافق الوزراء على الاتفاق الذي يتضمن مئات الصفحات، تأمل لندن في أن يدعو الاتحاد الأوروبي إلى قمة في وقت لاحق هذا الشهر كي يتمكن قادة الاتحاد من إعلان موافقتهم.

وتحسّباً لأي خروج من الاتحاد في غياب الاتفاق، نشرت المفوضية الأوروبية قبل ساعات على إعلان لندن، لائحة تدابير طارئة سيتم اتخاذها.

وقالت المفوضية الأوروبية إن الخطة "تعرض عدداً محدوداً من إجراءات الطوارئ إذا بات مرجحّاً خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق".

وتقترح المفوضية الأوروبية عدم فرض تأشيرات على المواطنين البريطانيين إذا رغبوا في القيام بزيارة قصيرة إلى دول الاتحاد، شرط معاملة المواطنين الأوروبيين المسافرين إلى بريطانيا بالطريقة نفسها.

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