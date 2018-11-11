40 دولة تشارك في معرض الصين للطيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قامت طائرات نقل كبيرة ومقاتلات حربية باستعراض جوي خلال معرض الصين الدولي للطيران والفضاء الثاني عشر.

معرض طيران الصين، يعتبر معرضا تجاريا دوليا لعتاد الجو وتقنيات الطيران يُنَظَّم كل عامين منذ 1996. وخلال هذه النسخة شارك أكثر من 700 عارض من أكثر من 40 دولة بعرض أحدث تقنيات ومنتجات الطيران والمرافق الأرضية.

وشاركت في العرض طائرات الـ Y-20، وهي طائرة نقل كبيرة متعددة الأغراض، والتي يمكن أن تؤدي مهمات نقل المواد المختلفة والأفراد لمسافات طويلة وسط ظروف جوية معقدة. وأظهرت الطائرات أداءً جيدًا للغاية على ارتفاعات منخفضة وحافظت على سلاستها وثبات هيكلها. كما يمكن للطائرة أن تضمن أفضل انخفاض للهواء على ارتفاعات منخفضة.

بدورها حلقت طائرات JF-17 وThunder الباكستانية عاليا وقدمت اختبارا في المنعطفات المتعددة. ويمكن للتصميم الخاص لهذه المقاتلات متعددة الاستخدامات أن تقوم بمناورة طائرات آخرى.

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