بومبيو: نرغب في تعاون مشترك مع الصين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



صرح وزيرُ الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" يوم الجمعة أن بلاده تأملُ العمل مع الصين بشأنِ العقوبات المفروضة على إيران.

وقال بومبيو من خلالِ مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصيني "يانغ جيشي" أنه كشف في اجتماعٍ سابق مع نظيره الصيني وبحضور وزير الدفاع الصيني عن رغبتِه في التعاون مع الصين في معالجةِ ملف البرامج النووية والصاروخية الإيرانية ومجالات أخرى.

وأضاف بومبيو أن الجزء الأهم في هذه الحملة هو خفض عائدات صادرات إيران النفطية الى الصفر .

حيث قال: "نأمل في العمل مع الحكومة الصينية وشركات الطاقة الصينية في هذا الشأن.. خفض عائدات صادرات إيران النفطية إلى الصفر جزء مهم في هذه الحملة وناقشنا هذا اليوم".

وفي سياق آخر، أبدى بومبيو، الجمعة، أمام المسؤولين الصينيين "قلق" بلاده من "عسكرة" بكين بحر الصين الجنوبي واعتقالها أعداداً كبيرة من المسلمين الأويغور.

وقال بومبيو إن الولايات المتحدة تريد تعاوناً معزّزاً مع بكين و"لا تريد حرباً باردة"، مؤكداً مع ذلك وجود "اختلافات كبيرة" مازالت تُباعد بين البلدين.

من جهته، قال يانغ جيشي، مهندس السياسة الخارجية الصينية، إن "الجانب الصيني أبلغ الولايات المتحدة بوضوح بأنها يجب أن تكف عن تسيير سفنها وطائراتها الحربية بالقرب من الجزر الصينية، والكف عن الأعمال التي تقوض سيادة الصين ومصالحها الأمنية".

من جهته، قال وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، إن الولايات المتحدة أبلغت الصين بأن الجيش الأميركي "سيطير ويبحر ويعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي".

وأضاف ماتيس في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع: "بحثنا خلال مناقشات صريحة سبل تخفيف التوتر، والحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين جيشينا وتقليل مخاطر حدوث حسابات خاطئة".

اقرا : بومبيو يؤكد أن العقوبات على إيران تستهدف النظام فقط