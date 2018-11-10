ترامب يندد بتصريحات ماكرون ويصفها بـ "المهينة جدا"
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، بتصريحات نظيره الفرنسي بشأن إنشاء جيش أوروبي بوجه قوى مثل روسيا والصين وحتى الولايات المتحدة، معتبرا أن اقتراحه "مهين جدا".
ولدى وصول ترامب وزوجته ميلانيا الجمعة إلى باريس للمشاركة في مراسم إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، غرّد الرئيس الأمريكي "لقد اقترح الرئيس ماكرون إنشاء جيش اوروبي بوجه الولايات المتحدة والصين وروسيا".
وأضاف: "هذا مهين جدا، لكن ربما يجب على أوروبا أن تسدد أولا مساهمتها في حلف شمال الأطلسي الذي تموله الولايات المتحدة إلى حد كبير!".
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