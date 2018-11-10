ترامب في باريس للقاء ماكرون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

من المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح اليوم السبت نظيره الأمريكي دونالد ترامب في باريس في اجتماع لبحث العلاقات بين البلدين الذين يتبنيان مواقف متعارضة في السياسة الدولية.

ويتزامن هذا اللقاء مع إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى، إذ سيلتقي ماكرون المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مراسم ترتدي طابعاً رمزياً في موقع ريتوند مكان وقوع الهدنة التي أنهت الحرب العالمية الأولى عام 1918.

وسيدلي الرئيسان بتصريحات مقتضبة للصحافيين قبل أن يعقدا اجتماعاً على انفراد بعد وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى باحة الإليزيه في باريس.



اقرا: ترامب يندد بتصريحات ماكرون ويصفها بـ "المهينة جدا"