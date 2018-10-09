مصرع قيادي في جماعة الشباب بغارة أمريكية

أخبار الآن | كيسمايو - الصومال(وكالات)

قتل الجيش الأمريكي قياديا من جماعة الشباب الصومالية في ضربة جوية بجنوب البلاد في مطلع الأسبوع خلال معركة شهدت مواجهة بين القوات الأمريكية والصومالية، وبين مقاتلي جماعة الشباب، الموالية لتنظيم القاعدة.

القيادة الأمريكية في أفريقيا قالت إن الضربة نفذت يوم 6 من أكتوبر(تشرين الأول) الجاري، شمالي بلدة كيسمايو.

وجاء في بيان القيادة "تقييمنا حالياً هو أن الضربة الجوية لم تسفر عن إصابة أو مقتل مدنيين".

وأسفرت ضربة جوية للقيادة في 1 أكتوبر (تشرين الأول)، قرب كيسمايو، جنوب الصومال، عن مقتل 9 متشددين.

اقرأ أيضا:

مقتل ثلاثة أشخاص في تفجير بالعاصمة الصومالية مقديشو