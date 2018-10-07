قتلى وجرحى جراء زلزال في هايتي

أخبار الآن | بورت - هايتي (وكالات)

قال مسؤولونَ إن ما لا يقل عن أحد عشر 11 شخصا لقوا حتفهم، كما أصيب أكثر من مئة آخرين في زلزال وقع قُبالةَ الساحل الشمالي لهايتي، وأدى إلى انهيارِ عدةِ مبانٍ في ذلك البلد الفقير في منطقة الكاريبي.

رئيس هايتي حث في تغريدة على تويتر الناس على التزام الهدوء، بعد أن قالت وكالةُ الحمايةِ المدنية، إن الزلزال أدى إلى سقوطِ جرحى وإلى ذُعْرٍ في البلدات الشمالية.

هذا الزلزال يعد الاقوى في هايتي منذ وقوع زلزال قوته 7 درجات قرب العاصمة في 2010؛ ما أدى إلى سقوط عشرات الآلاف من القتلى.

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