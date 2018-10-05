زلزال قوي يهز شمال اليابان

أخبار الآن | هوكايدو - اليابان- (وكالات)

هز زلزال قوي جزيرة هوكايدو الرئيسية بأقصى شمال اليابان في منطقة شهدت الشهر الماضي واحدا من أقوى الهزات في البلاد. هيئة الإذاعة اليابانية قالت ان قوة الزلزال المبدئية بلغت خمس درجات وثلاثة اعشار الدرجة .. في حين ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق 42 كيلومترا .

ووقع الزلزال الساعة 8.58 صباحا بالتوقيت المحلي (23:58 مساء الخميس بتوقيت غرينتش)، وقالت هيئة الإذاعة اليابانية إن قوته المبدئية بلغت 5.3 درجة.

وأضافت أنه ليس هناك خطر حدوث موجات مد بحري عاتية نتيجة الزلزال.

وكان زلزال قوته 6.7 درجة قد أصاب هوكايدو بالشلل في السادس من سبتمبر وتسبب في مقتل عشرات وحدوث انهيارات وانقطاع مؤقت في الكهرباء عن جميع سكان الجزيرة البالغ عددهم 5.3 مليون نسمة.

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