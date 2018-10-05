السرطان يهدد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، الخميس، إنه قد يكون مصابا بالسرطان، فيما ينتظر نتيجة تحاليل طبية أجراها مؤخرا. وأضاف دوتيرتي، في خطاب في مانيلا، إنه خضع لمنظار داخلي وآخر في القولون منذ 3 أسابيع مضت، لكن طبيبه نصحه هذا الأسبوع بإعادة الاختبارات.

وأشار الرئيس الفلبيني، البالغ من العمر 73 عاماً، خلال خطاب له أمام مجموعة من خريجي الأكاديمية العسكرية الفلبينية، إلى أنه لا يعرف طبيعة حالته الصحية حتى الآن وأن عليه الانتظار وأنه إذا ما كان سرطاناً فإنه سيعلن عن ذلك.

وحول استمراره في حكم الفلبين، قال دوتيرتي "إذا ما كان من المرحلة الثالثة التي لا علاج لها، فإنني لن أطيل الألم في هذا المنصب أو في مكان غيره". وكان المتحدث الرئاسي في الفلبين، هاري روكي، قد قال صباح اليوم الخميس إن الرئيس دوتيرتي بحالة صحية جيدة وأنه لو أصيب بمرض خطير فإنه سيعلن أمام العامة عن ذلك.

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