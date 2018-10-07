اللبناني حداد يخلف لولا في انتخابات البرازيل رغم التحديات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

رشح الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وزير التعليم السابق فرناندو حداد اللبناني الأصل لخوض الانتخابات الرئاسية بدلاً منه اليوم 7 أكتوبر/تشرين أول.

وتنتهي ولاية الرئيس الحالي، ميشال تامر، اللبناني الأصل أيضا بعد أشهر قليلة.

وجاءت خطوة دا سيلفا بعد تأكيد المحكمة العليا في البرازيل على منع ترشحه بسبب إدانته بالفساد والحكم عليه بالسجن لمدة 12 عاما.

وأعلن زعيم حزب العمال البرازيلي الذي أسسه دا سيلفا، جيليسي هوفمان، عن ترشيح حداد بدلا عنه.

ووجه دا سيلفا رسالة إلى الحزب خلال الاعتصام الذي نفذه أنصاره في وقت سابق أمام السجن الذي ينزل فيه، جاء فيها: "من اليوم فصاعدا فرناندو حداد هو لولا لملايين البرازيليين".

وتجدر الإشارة إلى أن لولا دا سيلفا لا يزال زعيما لحزب العمال اليساري وأحد أكثر الساسة في البرازيل شعبية، فيما تشير نتائج استطلاع الرأي، الذي أجرته مؤسسة "داتافوليا" يوم الاثنين، إلى أن شعبية حداد لا تتجاوز الـ 9 بالمئة، على الرغم من أنها حققت أكبر نمو من بين جميع المرشحين الـ 13 في الفترة الأخيرة، حيث كانت 4 بالمئة في وقت سابق.

وكان لولا دا سيلفا رئيسا للبرازيل في الفترة من 2003 إلى 2010، حتى صدر بحقه حكم بالسجن 12 سنة لتلقيه رشاوى. ولا يزال أنصاره يعتقدون بأن الحكم بحقه ناجم عن مؤامرة لعزله من السلطة.

أما فرناندو حداد (55 عاما)، فهو سياسي يساري، لبناني الأصل، شغل منصب عمدة مدينة ساو باولو بين 2013 – 2017، كما عين وزيرا للتعليم سابقا

ويذكر أن والده هاجر إلى البرازيل من لبنان عام 1947.

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