اختفاء رئيس الإنتربول

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

فتحت الشرطة الفرنسية تحقيقا بعدما أبلغت زوجة رئيس منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) مينغ هونغ وي أن زوجها مفقود، وفقا لرويترز. وذكرت المصادر أن زوجة مينغ، المقيم في ليون حيث مقر الإنتربول، اتصلت بالشرطة بعدما لم يتواصل معها زوجها منذ سفره إلى الصين في نهاية أيلول/سبتمبر.



ولم ترد المتحدثة باسم الإنتربول على الاتصالات الهاتفية. وذكر الموقع الإلكتروني للإنتربول أن مينغ كان نائب وزير الأمن العام في الصين قبل توليه منصبه الحالي.

المزيد من الأخبار

الناتو بصدد تطوير دفاعاته لمواجهة روسيا

أكثر من ألف شخص ما زالوا مفقودين ربما بعد كارثة إندونيسيا