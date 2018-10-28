روسيا تعتزم إطلاق أكثر من 30 صاروخا إلى الفضاء عام 2019

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعتزم روسيا إطلاق أكثر من 30 صاروخاً إلى الفضاء العام المقبل 2019، بحسب تقارير صادرة عن مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية.

وأفادت تقارير "روس كوسموس" بأن 26 عملية إطلاق فضائي ستجرى العام المقبل، تحت إشراف المؤسسة، و4 عمليات إطلاق أخرى ستكون تحت إشراف وزارة الدفاع الروسية حصراً.

وستحمل صواريخ "سويوز" الروسية إلى المدارات 4 مركبات فضائية من طراز "سويوز- إم إس"، 3 منها ستخصص للرحلات المأهولة، وسيتم إطلاق 3 مركبات أخرى من طراز "بروجريس إم إس"، كما سيتم إطلاق 8 صواريخ فضائية من نوع "بروتون" متعددة الاستخدامات إلى المحطة الفضائية الدولية، وسيجري إطلاق البقية تباعاً وحسب الجدول الزمني المخصص لذلك.

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