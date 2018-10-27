ماذا يعرف الليبيون عن الفاغنر (ظل روسيا)

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

فاغنر هي مجموعة من المقاتلين المرتزقة، نشأت في روسيا ويستخدمها الكرملين للتأثير في السياسة الخارجية، والإستيلاء على الثروات الإفريقية خاصة الليبية. نتعرف أكثر إلى مجموعة فاغنر مع الزميل حسام الأحبابي.



وكأن الإرهابَ والقوى المتمردة في القارة الإفريقية توفران أرضية خصبة لتدخل قوى خارجية في سياساتها، إحدى هذه القوى مجموعات تعرف باسم فاغنر .. وهي روسية المنشأ ومعروفة دولياً .. طبيعة عملها تستخدم مقاولين عسكريين خاصين لتهيئة الظروف لاستغلال ثروة افريقيا وتحديداً ليبيا.

مجموعات فاغنر كانت معروفة ومنتشرة في سوريا ... فهي لم تقاتل كمرتزقة وحسب بل استخدمت قوتها العسكرية للحصول على النصيب الوافر من حقول النفط.

فاغنر هي عبارة عن أداة بيد الكرملين للتأثير على السياسة الخارجية, وبالتالي الاستيلاء على ثروات القارة الإفريقية وتحديداً ليبيا.

فاغنر أصبحت الآن شركة كبيرة وصل عدد عناصرها إلى 1500 عنصر ، وتأسست الشركة على يد العميد السابق في الجيش الروسي ديمتري اوتكين، والذي يخضع لعقوبات أمريكية بسبب دور الشركة في تجنيد الجنود الروس السابقين للقتال في شرق اوكرانيا.

بريغوجين الشهير بطباخ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان وراء هذه المجموعة ، والتي تقوم بخلق صراع واضطراب عن طريق الانترنت.

مجموعات فاغنر تذهب إﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ ﻧزاع ﻟﻠﺗﻼﻋب ﺑﻛﻼ اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن ﺿد ﺑﻌﺿﮭﻣﺎ اﻟﺑﻌض واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ واﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت.

وأخيراً .. أنشطة مجموعات فاغنر اﻟﺳرﯾﺔ ﻓﻲ اﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ غدت تتكشف شيئاً فشيئاً، ﺣﯾث ﺗم ﻗﺗل ﺛﻼﺛﺔ ﺻﺣﻔﯾﯾن روﺳ ﺑﺷﻛل ﻏﺎﻣض ﻓﻲ تموز/ﯾوﻟﯾو ﻋﺎم 2018 أﺛﻧﺎء ﻣﺣﺎوﻟﺗﮭم اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻊ اﻟﻔﺎﻏﻧر واﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﺗدﺧل اﻟروﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ.

هل سيسمح الليبيون لمرتزقة فاغنر بالاستيلاء على ثرواتهم؟

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