مرتزقة روس يساعدون في قمع مظاهرات السودان

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (The Times البريطانية)

تناقل ناشطون سودانيون صورا تُظهر مجندين روس ينتشرون وسط العاصمة الخرطوم ويراقبون المظاهرات المناهضة للحكومة السودانية التي انطلقت الشهر الماضي.

صحيفة The Times البريطانية، قالت إن المجندين يتبعون لمجموعة فاغنر الروسية المتخصصة في تدريب قوات الاستخبارات والأمن، من جانبه أكد مصدر مقرب من جهاز الأمن والأستخبارات السوداني أن فاغنر تعمل مع الأجهزة الأمنية السودانية.

وأضافت الصحيفة أن هذا الانتشار الواضح لقواتٍ روسية يأتي في الوقت الذي يسعى فيه الكرملين إلى تطوير العلاقات التجارية والأمنية والدفاعية مع الدول الإفريقية جنوبي الصحراء الكبرى.

وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته الخميس 10 يناير/كانون الثاني 2019، أن التقارير والصور الدالة على ذلك ظهرت في الوقت الذي تزايدت فيه وتيرة الاحتجاجات المُناهِضة للحكومة، إذ يواجه الرئيس السوداني أكبر تهديدٍ لنظامه العسكري منذ توليه السلطة قبل 30 عاماً.

ويأتي الانتشار الواضح لقواتٍ روسية في الوقت الذي يسعى فيه الكرملين لتطوير العلاقات التجارية والأمنية والدفاعية مع الدول الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى.

فخلال العامين الماضيين، سمحت روسيا بإقامة مشاريع للطاقة النووية تُستخدَم في الأغراض المدنية بجمهوريات الكونغو ونيجيريا والسودان.



وبحسب الصحيفة تنخرط الشركات الروسية في مشروع للتنقيب عن البلاتينيوم بقيمة 400 مليون دولار بزيمبابوي، ومحطة نووية عملاقة من المزمع تشييدها في مصر، بالإضافة إلى مشروع إنتاج البوكسيت بقيمة 220 مليون دولار في غينيا.

وقال دبلوماسيون من بريطانيا والولايات المتحدة والنرويج وكندا، في بيانٍ مشترك، إنهم «مفزوعون» من عمليات قتل المتظاهرين السلميين وقمعهم على يد قوات الأمن السودانية، إذ يُعتَقَد أن ما يقرب من 40 شخصاً قُتِلوا منذ بدء الاحتجاجات التي يشهدها السودان في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، بالإضافة إلى اعتقال المئات، ومنهم صحفيون وقادة في المعارضة.

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