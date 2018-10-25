هل سيسمح الليبيون لمرتزقة فاغنر بالاستيلاء على ثرواتهم؟

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ﯾﺑدو أن ﺛروات اﻟﻘﺎرة ﺗﺛﯾر ﺷﮭﯾﺔ اﻷﺟﺎﻧب ، ﻣن ﺣﻘول اﻟﻧﻔط ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ إﻟﻰ رواﺳب اﻻﻟﻣﺎس ﻓﻲ وﺳط أﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻌﺎدﯾﯾن ﻣﻘﺗﻧﻌون ﺑﺄن ﺗﻧظﯾﻣﺎت إرھﺎﺑﯾﺔ ﻣﺛل ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة ، ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ .ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ وداﻋش ﺗرﯾد اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻼد ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول ﻟﺳرﻗﺔ ﺛروﺗﮭﺎ اﻟﻧﻔطﯾﺔ.

و ﺑﺎﻟﻔﻌل ﯾوﻓر اﻹرھﺎب و اﻟﻣﺗﻣردون ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻘﺎرة أرﺿﯾﺔ ﺧﺻﺑﺔ ﻟﺗدﺧل اﻟﻘوى اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻷﻏراض ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ .إﺣدى ھذه اﻟﻘوى وھﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻣﻘﺎوﻟﯾن ﻋﺳﻛرﯾﯾن ﺧﺎﺻﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟظروف ﻹﺳﺗﻐﻼل ﺛروة اﻓرﯾﻘﯾﺎ ، اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ھﻲ روﺳﯾا.

ﺗﺗﺣﻛم ﻛل دوﻟﺔ ﺑﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷدوات اﻟﺻﻠﺑﺔ واﻟﻠﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ روﺳﯾﺎ ﺑوﺗﯾن ﺗﻣﯾل ھذه اﻷدوات إﻟﻰ ﺗﺿﻣﯾن ﺑﻌض اﻻدوات اﻟﻣظﻠﻣﺔ ﺟدًا أﺣد ھذه اﻻدوات اﻟﻣظﻠﻣﺔ ھو ﺟﯾش اﻟﻣرﺗزﻗﺔ اﻟﻣﻌروف ﺑﺎﺳم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺎﻏﻧر اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻣﻌروﻓﺔ دوﻟﯾًﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎرﻛﮭﺎ ﻓﻲ دوﻧﺑﺎس ﺿد أوﻛراﻧﯾﺎ وﻓﻲ ﺳورﯾﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻗوات اﻷﺳد ﻣن اﻟﻣﻼﺣظ أن وﺣدات ﻓﺎﻏﻧر ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ﻟم ﺗﻘﺎﺗل ﻓﻘط ﻛﻣرﺗزﻗﺔ ﻣﻘﺎﺑل رواﺗب اﻧﻣﺎ اﺳﺗﺧدﻣوا ﻗوﺗﮭم اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺻﯾب ﻣن ﺣﻘول اﻟﻧﻔط اﻟﺗﻲ اﺳﺗوﻟوا ﻋﻠﯾﮭﺎ ھذا ھو الاﺳﺗﻐﻼل الاﻗﺗﺻﺎدي الخاﻟص ﻟﻠﺛروة اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻟﻠﺑﻼد اﻟﺗﻲ ﺗذﻛرﻧﺎ ﺑﺎﻟﻌﮭد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري

ﻓﺎﻏﻧر اﻵن ﻓﻲ أﻓرﯾﻘﯾﺎ هي أداة ﻓﻲ ﯾد اﻟﻛرﻣﻠﯾن ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺧب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن روﺳﯾﺎ ﻣن اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ ﺛروات أﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺑﺳﮭوﻟﺔ أﻛﺑر وﺑﺗﻛﻠﻔﺔ أﻗل اﻟرﺟل وراء ھذا اﻟﺟﮭد ھو رﺟل اﻷﻋﻣﺎل ﯾﯾﻔﻐﯾﻧﻲ ﺑرﯾﻐوﺟﯾن وھو ﻣﻌروف ﺑﻠﻘب طﺑﺎخ ﺑوﺗﯾن ﻷﻧﮫ ﻛﺎن ﯾﻘدم ﺧدﻣﺎت اﻟطﻌﺎم ﻟﻠزﻋﯾم اﻟروﺳﻲ ﻣﻧذ ﺳﻧوات ﺑرﯾﻐوﺟﯾن ھو المسؤول الرئيسي عن الأعمال الروسية الخبيثة في افريقيا

إذا ﺳﻣﻌت ﻣن ﻗﺑل ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﯾﺋﺔ اﻟﺳﻣﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﻰ وﻛﺎﻟﺔ أﺑﺣﺎث اﻹﻧﺗرﻧت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻣوظﻔوھﺎ ﺑﻣﺣﺎوﻻت ﻟﺧﻠق ﺻراع واﺿطراب ﻋن طرﯾق اﻻﻧﺗرﻧت، ﻓﺈن ﺑرﯾﻐوﺟﯾن ھو اﻟرﺟل اﻟذي ﯾﻘف وراءھﺎ



ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﻧﺷر ﻓﯾﮫ وﻛﺎﻟﺔ أﺑﺣﺎث اﻹﻧﺗرﻧت اﻟﻔوﺿﻰ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻔﺎﻏﻧر ﯾﻧﺷر ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ ﻣﯾﺎدﯾن اﻟﺻراع ﯾﻘوم اﻟﻔﺎﻏﻧر ﺑﺗﺟﻧﯾد اﻟﺟﻧود اﻟروس اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن، ﺑﻣن ﻓﯾﮭم أﻓراد اﻟﻘوات اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺳﺑﯾﺗﺳﻧﺎز.

وﯾﻧﺗﺷر ھؤﻻء اﻟﻣرﺗزﻗﺔ اﻟﻣﺎھرون واﻟﻣﺗﻔﺎﻧون ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق اﻟﻧزاع ﻣن أﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ إﻟﻰ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺗﺷﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ إﻟﻰ أﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣﺎﻻت، ﯾذھب اﻟﻔﺎﻏﻧر إﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ ﻧزاع ﻟﻠﺗﻼﻋب ﺑﻛﻼ اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن ﺿد ﺑﻌﺿﮭﻣﺎ اﻟﺑﻌض واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ واﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت.

أﺻﺑﺢ اﻟﻔﺎﻏﻧر ﺳﯾﺊ اﻟﺳﻣﻌﺔ ﺑﺳﺑب أﻧﺷطﺗﮫ اﻟﺳرﯾﺔ ﻓﻲ اﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ ﺣﯾث ﺗم ﻗﺗل ﺛﻼﺛﺔ ﺻﺣﻔﯾﯾن روﺳﯾﯾن ﺑﺷﻛل ﻏﺎﻣض ﻓﻲ ﯾوﻟﯾو ﻋﺎم 2018 أﺛﻧﺎء ﻣﺣﺎوﻟﺗﮭم اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻊ اﻟﻔﺎﻏﻧر واﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﺗدﺧل اﻟروﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ..

اﻵن، ھﻧﺎك ﺗﻘﺎرﯾر ﺟدﯾدة ﻋن ﺗدﺧل اﻟﻔﺎﻏﻧر وﺑرﯾﻐوﺟﯾن ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ھل ﺗﺣﺗﺎج ﻟﯾﺑﯾﺎ إﻟﻰ ﺟﯾش ﻣن اﻟﻣرﺗزﻗﺔ اﻟروس؟

ھل ﺗﺣﺗﺎج ﻟﯾﺑﯾﺎ إﻟﻰ ﯾد أﺧرى ﺟﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﯾﻼء ﺛروﺗﮭﺎ اﻟﻧﻔطﯾﺔ؟ ﺷﺎرك أﻓﻛﺎرك ﻣﻌﻧﺎ.

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"طباخ بوتين" يفغيني بريغوجين متهم بجريمة قتل

اذا اردت ان تقرأ اكثر عن الفاغنر و زعيمها يفغين بريغوجين، هناك العديد من المصادر و المواد منشورة في مواقع عالمية . في ما يلي نقدم اليكم ملخصا عن هذه المواد الشيقة جدا .

ذا أتلانتيك: المرتزقة المفضلين لروسيا

فاغنر الشركة العسكرية الخاصة المتملصة شقت طريقها إلى إفريقيا مع الكثير من المتطوعين الشباب الروسيين الراغبين.

27 أغسطس 2018

أهم ما جاء في المقال :

- تبقى قوات فاغنر خارج القوات المسلحة الروسية ، و يتبعون أهواء سيدهم الأوليغارشي يفغيني بريجوزين. العديد من مجندي الفاغنر هم من قدامى المحاربين في الحروب الشيشانية.

إن جنود الثروة الماهرين الذين يأخذون أوامرهم من حكم الأوليغارش - وليس من الكرملين - يلعبون دورا مركزيا لا يمكن التنبؤ به في تكوين السياسة الخارجية لروسيا.

- قُتل ثلاثة صحفيين روسيين يحققون في شركة يفغيني بريجوزين العسكرية الخاصة فاغنر في جمهورية أفريقيا الوسطى في 30 تموز 2018. هناك مؤشرات على أن عملاء الفاغنر يعملون على كل من الجانب الحكومي وجانب المتمردين

- في أعقاب محادثات بين روسيا والسودان بشأن التعاون الأمني في أواخر العام الماضي ، ظهر شريط فيديو يظهر مقاولين روس يقومون بتدريب ميليشيات محلية موالية للحكومة في البلاد.



السي ان ان : أسئلة أكثر من الإجابات في جرائم قتل الصحفيين الروس في أفريقيا

16 أغسطس 2018

أهم ما جاء في المقال :

- فاغنر هي شركة سرية - ليس لها عنوان معروف أو رقم هاتف أو سجلات رسمية - تجند المئات من الجنود الروس السابقين ، والعديد منهم من القوات الخاصة أو "سبيتسناز". في السنوات القليلة الماضية، ظهر مقاولوها في عدد متزايد من مناطق النزاع، بما في ذلك أوكرانيا وسوريا.

- بالنسبة لموسكو ، يبدو أن أهداف الاستفادة من الثروة المعدنية لأفريقيا وتحدي النفوذ الغربي في القارة يتقاطعان.



النيوزويك: "معركة من أجل أفريقيا": روسيا تستغل المناطق الساخنة في محاولة منها لمنافسة الغرب

9 أغسطس 2018

اهم ما جاء في المقال:

- اقتصاد روسيا في تدهور على مدى طويل ، وتقلص مدى انتشارها منذ الحقبة السوفيتية. لذا يستخدم الكرملين أدوات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية من أجل التنقيب عن التأثير السياسي والأسواق الجديدة في إفريقيا.

- تسعى موسكو إلى تركيز موطئ قدم - خاصة بين الحلفاء القدامى للاتحاد السوفييتي - وخلق هلال من النفوذ و التأثير يمتد من الصحراء إلى الجنوب.

- بعد مرور سنوات من الصمت على حروب الظل للكرملين ، قالت مجموعة روسية مخضرمة مؤخرا إن موسكو ترسل مقاولين عسكريين خاصين إلى مناطق حرب أجنبية ، بما في ذلك جمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا والسودان.

الشركات الروسية تستفيد من تدخل موسكو في سوريا. أحد هؤلاء هو إفرو بولس ومقره موسكو ، المشتبه في كونه واجهة لفاغنر في البلاد ، حيث منح المرتزقة جزءاً من حقول النفط والغاز التي تم الاستيلاء عليها من مسلحي (داعش).

- أحد أعضاء الدائرة الداخلية لبوتين في سان بطرسبرغ رجل الأعمال يفغيني بريجوزين - لديه حصة في الشركة.



سي إن إن: القتل يطارد المرتزقة

لقد سلط مقتل الصحفيين الضوء على أنشطة روسيا الغامضة في أفريقيا

4 أغسطس 2018

اهم ما جاء في المقال:

في نهاية يناير من هذا العام، حطت طائرة شحن عملاقة من طراز إليوشن 76 في مطار بانغي ، عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى. و كانت هذه أول رحلة من أصل تسع رحلات حملت أطنانا من الأسلحة الروسية لتعزيز حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى الهشة. وقد تم السماح بتسيير رحلات الطيران من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لقد تنازل عن حظر الأسلحة المفروض على البلد الذي يمزقه الصراع للسماح للقوات المسلحة بتجهيز نفسها بشكل أفضل. و في نفس الوقت، وصل 175 من المدربين العسكريين -كلهم عدا مجموعة منهم من المتعاقدين الخاصين- من روسيا. في المقابل، بعد وصول هؤلاء المدربين، بدأ حرص الشركات الروسية لإستغلال الثروة المعدنية المشهورة الجمهورية.

بينما تبحث روسيا عن فرص لإبراز تأثيرها في الشرق الأوسط وأفريقيا ، فإن البلدان ذات الحكومات الضعيفة وانعدام الأمن المنتشر هي أهداف واضحة.

The herald Scotland: "كلاب الحرب" الخاصة ببوتين تزيد من النفوذ الروسي في أراضي الألماس والذهب

2 أغسطس 2018

اهم ما جاء في المقال :

- يبدو أن روسيا تلعب على الحبلين حيث أنها تزود الأسلحة إلى قوات الرئيس تواديرا من ناحية ، ولكنها أيضا تستخدم مقاولي الأمن خاصين لإجراء اتصالات مع المتمردين الذين يعارضونهم.

- اللقطات التي حصلت عليها قناة فرانس 24 الإخبارية تظهر عناصر الفاغنر الروسية وهم يقدمون مواد مستشفيات ميدانية إلى جماعات معارضة بواسطة شاحنة في قافلة تحتوي أيضًا على أسلحة.

- لدى مجموعة [فاغنر] روابط واضحة مع يفغيني بريجوزين ، المعروف باسم "طباخ بوتن"، الذي أصبح الآن ثرياً بشكل لا يصدق، حيث يجد نفسه مسؤولاً عن طبخ المؤامرات الدولية التي تتراوح من إعداد الصحف المؤيدة . . لبوتين إلى التدخل في الانتخابات وإرسال المرتزقة الروس إلى سوريا وأماكن أخرى للقيام بعمليات عسكرية نيابة عن الكرملين.

- السؤال الآن هو أين سيظهر أمراء الحروب الخاصين ببوتين على الأرجح؟ ليبيا ، حيث شرع التواجد الروسي بالإزدياد منذ العام 2016، هي تبدو مكانًا واضحًا ، كما هو الحال في البلقان في حالة اندلاع الصراع هناك.



AP : آلاف المقاولين الرو الخاصين يقاتلون في سوريا

12/12/2017

أهم ما جاء في المقال

أفاد موقع فونتاكا و مقره في في سانت بطرسبيرج بأن حوالي 3000 روسي بموجب عقد مع مجموعة فاغنر قاتلوا في سوريا منذ العام 2015 ، قبل أشهر من الحملة العسكرية التي استغرقت عامين في روسيا وساعدت على قلب موجة الحرب الأهلية لصالح الرئيس السوري بشار. الأسد ، حليف موسكو القديم

تم تأسيس مجموعة فاغنر من قبل المتقاعد اللفتنانت كولونيل ديمتري أوتكين ، الذي تعرض للعقوبات الأمريكية في يونيو / حزيران بعد أن قالت وزارة الخزانة إن الشركة جندت جنودًا سابقين للانضمام إلى الانفصاليين الذين يقاتلون في أوكرانيا

أيضا تحت العقوبات الأمريكية يفغيني بريجوزين ، رجل الأعمال في سانت بطرسبرغ الذي أطلق عليه "طباخ بوتين" من قبل وسائل الإعلام الروسية بسبب المطاعم والمطاعم التي كانت تستضيف في السابق وجبات عشاء زعيم الكرملين مع شخصيات أجنبية. في أكثر من 10 سنوات منذ تأسيس علاقة مع بوتين ، توسعت أعماله إلى خدمات أخرى للجيش

من بين الشركات المرتبطة ببرنامج بريغوجين هي شركة Evro Polis ، وهي شركة مسجلة في موسكو والتي أفادت Fontanka أنها أصبحت واجهة لعمليات شركة الفاغنر في سوريا.

حصلت وكالة اسوشييتد برس على نسخة من عقد من 47 صفحة بين شركة Evro Polis وشركة General Petroleum Corp المملوكة للدولة في سوريا ، والتي قالت إن الشركة الروسية ستحصل على 25 في المائة من عائدات إنتاج النفط والغاز في الحقول التي يلتقطها مقاولوها ويحصلون عليها من مسلحو الدولة الإسلامية.

Sputnik: روسيا قد تنظر في تأسيس شركات عسكرية خاصة

13 إبريل 2012

أهم ما جاء في المقال

- قد تنشئ روسيا شركات عسكرية خاصة وربما تستخدمها في مهمات بالخارج.

- "أعتقد أن مثل هذه الشركات هي وسيلة لتنفيذ المصالح الوطنية دون تدخل مباشر من الدولة" - فلاديمير بوتين [رئيس الوزراء في ذلك الوقت]